Джуд Лоу исполнит главную роль в сатире на Голливуд от Тайки Вайтити

Едва получив «Оскар», Тайка Вайтити тут же решил сдать все секреты Голливуда и высмеять все его пороки. Режиссёр-сценарист готовится явить миру сатирический мини-сериал «Автор» (The Auteur), а поможет ему в этом Джуд Лоу в роли эксцентричного кинодела, глазами которого и будет показана эта индустрия. Продано.

Прямо сейчас ведутся переговоры с Showtime, которому, судя по всему, удастся заполучить столь многообещающий проект. Канал, совсем недавно распрощавшийся с «Бесстыдниками» и «Родиной» и почти помахавший ручкой «Рэю Доновану», активно и весьма успешно пополняет линейку оригинальных сериалов: в разработке у него Halo, «Мистер Рипли» и мини-сериал про Билла Клинтона «Президент пропал».

Вайтити напишет сценарий совместно с Питером Уорреном и срежиссирует как минимум один эпизод, а также наравне с Лоу выступит исполнительным продюсером проекта. Как и куда именно новозеландец собирается втиснуть это в свой и без того перегруженный график, неясно. Сразу после постпродакшена фильма «Следующий гол — победный» он должен приступить к «Тору 4», а ещё когда-то придётся срежиссировать «Акиру». И это не говоря о мультфильме «Флэш Гордон» и сериале Apple TV+ «Бандиты во времени». Да и новые «Звёздные войны», по слухам, активно пытаются заманить его к себе.