 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Люди и вампиры готовятся к решающей битве в эпичном трейлере третьего сезона Castlevania Тизер четвёртого сезона «Очень странных дел» рисует суровую советскую реальность Воссоединение «Друзей» не за горами Крис Пратт сыграет морпеха в многосерийном экшен-триллере Антуана Фукуа Ремастер Warcraft III: Reforged вышел, но надежд фанатов он не оправдал
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Джуд Лоу исполнит главную роль в сатире на Голливуд от Тайки Вайтити

Едва получив «Оскар», Тайка Вайтити тут же решил сдать все секреты Голливуда и высмеять все его пороки. Режиссёр-сценарист готовится явить миру сатирический мини-сериал «Автор» (The Auteur), а поможет ему в этом Джуд Лоу в роли эксцентричного кинодела, глазами которого и будет показана эта индустрия. Продано.

Прямо сейчас ведутся переговоры с Showtime, которому, судя по всему, удастся заполучить столь многообещающий проект. Канал, совсем недавно распрощавшийся с «Бесстыдниками» и «Родиной» и почти помахавший ручкой «Рэю Доновану», активно и весьма успешно пополняет линейку оригинальных сериалов: в разработке у него Halo, «Мистер Рипли» и мини-сериал про Билла Клинтона «Президент пропал».

Вайтити напишет сценарий совместно с Питером Уорреном и срежиссирует как минимум один эпизод, а также наравне с Лоу выступит исполнительным продюсером проекта. Как и куда именно новозеландец собирается втиснуть это в свой и без того перегруженный график, неясно. Сразу после постпродакшена фильма «Следующий гол — победный» он должен приступить к «Тору 4», а ещё когда-то придётся срежиссировать «Акиру». И это не говоря о мультфильме «Флэш Гордон» и сериале Apple TV+ «Бандиты во времени». Да и новые «Звёздные войны», по слухам, активно пытаются заманить его к себе.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 20–26 января
 
Гейская свадьба и прочие радости жизни в тизере финального сезона «Бесстыдников»
 
Джуд Лоу исполнит главную роль в сатире на Голливуд от Тайки Вайтити

Тоже интересно

 
Актриса Мо’Ник подала в суд на Netflix за расовую и гендерную дискриминацию
 
Кино Главный герой «Капитана Марвел» оказался на 80% нарисованным
 
Marvel Studios готовит сериал про супергероиню-мусульманку «Мисс Марвел»
 
Кино «Король вне закона» — трейлер исторического эпика от потокового сервиса Netflix
 
Кино Семья хочет вернуть персонажа Пола Уокера в серию «Форсаж»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Нелюбовь»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEКГ играет: Ori and the Blind Forest, часть 2
 
СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в феврале

16 ВсТелеовощи (видео)
16 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Вт20:00ЕВА (трансляция)
25 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в марте

3 Вт20:00ЕВА (трансляция)
10 Вт20:00ЕВА (трансляция)
17 Вт20:00ЕВА (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
7ЕВА – 359: Контрафактная вода
 
0Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
9Телеовощи – 326: Возвращение в подъезд
 
9Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 391: «1917», «Кома» и трейлер «Форсажа 9»
 
8ЕВА – 358: Бабка смерти
 
 
1Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
17Телеовощи – 325: Профессиональный пастух Борис
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru