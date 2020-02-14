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Тизер четвёртого сезона «Очень странных дел» рисует суровую советскую реальность

From Russia with love… Потоковый сервис Netflix внезапно выпустил тизер четвёртого сезона «Очень странных дел», и ролик сообщает сразу три важных новости — во-первых, Красная Армия всех сильней, во вторых Хоппер официально выжил после финальных событий третьего сезона и, в третьих, в четвёртом сезоне снимается человек Том Влашиха из «Игры престолов».

Продолжение мистического триллера братьев Дафферов, которое, по слухам, разрастётся до девяти эпизодов, обещают показать в следующем году. В сериал помимо засветившегося в тизере Дэвида Харбора вернутся Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон и Сэди Синк. И в обозримом будущем наверняка стоит ждать новостей о пополнении актёрского состава.

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