Не конец — фанаты спасли «Рэя Донована»

Буквально на прошлой неделе Showtime после семи сезонов безжалостно распрощался с криминальной драмой «Рэй Донован». Очевидно, к столь непростому решению канал подтолкнули неуклонно снижающиеся рейтинги, однако можно было проявить чуть больше уважения к своему «долгожителю», дав ему возможность завершить все сюжетные арки.

Не удивительно, что фанаты сериала пришли в бешенство и, не стесняясь, изливали своё разочарование в сети. И, судя по всему, их плачь был услышан — радостной новостью поделился в своём инстаграме Лив Шрайбер, непрозрачно намекнув на положительный исход дела:

Тяжело объяснить, как приятно всем нам в семье чувствовать невероятную любовь и поддержку, которую вы выражали с тех пор, как было объявлено о закрытии сериала. Ещё более невероятно то, что ваши голоса были услышаны. Пока слишком рано говорить, как и когда, но благодаря удаче и вашей поддержке будет больше «Рэя Донована». Так что, спасибо всем фанатам, которые достали свои биты и сделали невозможное. Лив Шрайбер, благодарен

По информации издания Page Six, нас ждёт несколько финальных эпизодов, съёмки которых стартуют осенью при участии всего актёрского состава. Сериал остаётся на Showtime, который, по словам источника, оcознал свою неправоту и признался, что недооценил всю мощь фанатской поддержки и социальных медиа.