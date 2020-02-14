Комедия «Авеню 5» продлена на второй сезон

Безумная комедия абсурда «Авеню 5» только что получила от HBO вожделенное на продление на второй сезон, причём ещё до завершения первого. Очевидно, кредит доверия к Армандо Ианнуччи, подарившему миру «Вице-президента», а телеканалу 11 премий «Эмми», крайне высок. И исполнительный вице-президент HBO Эми Грэвитт не скрывает своего восторга по этому поводу:

Мы обожаем каждую минуту инаугурационного путешествия «Авеню 5». Армандо Ианнучии и его команда — мастера умных и колких комедий, и весь актёрский состав под предводительством блистательного капитана Хью Лори не имеет себе равных.

Действие сериала разворачивается в недалёком будущем, когда космический туризм стал для людей обычным явлением. Несмотря на это, у суперкомфортабельного космолайнера всё идёт не по плану, и рядовой трёхмесячный круиз превращается в настоящее испытание на прочность.

Помимо Лори главные роли исполняют Зак Вудс, Джош Гад, Ленора Кричлоу, Сьюзи Накамура, Никки Амука-Бёрд, Ребекка Фронт, Карл Борнхаймер, Энди Бакли и другие.

Премьера на телеканале HBO состоялась только 19 января, и впереди у зрителей ещё добрая половина первого сезона.