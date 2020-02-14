 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новости аниме — лучшее за неделю Кифер Сазерленд охотится на Бойда Холдбрука в тизере боевика «Беглец» Activision Blizzard забирает себе права на моды к Warcraft III: Reforged Как мог выглядеть сериал Джорджа Лукаса Underworld по вселенной «Звёздных войн» Тайке Вайтити предлагают возглавить фильм по вселенной «Звёздных войн»
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Комедия «Авеню 5» продлена на второй сезон

Безумная комедия абсурда «Авеню 5» только что получила от HBO вожделенное на продление на второй сезон, причём ещё до завершения первого. Очевидно, кредит доверия к Армандо Ианнуччи, подарившему миру «Вице-президента», а телеканалу 11 премий «Эмми», крайне высок. И исполнительный вице-президент HBO Эми Грэвитт не скрывает своего восторга по этому поводу:

Мы обожаем каждую минуту инаугурационного путешествия «Авеню 5». Армандо Ианнучии и его команда — мастера умных и колких комедий, и весь актёрский состав под предводительством блистательного капитана Хью Лори не имеет себе равных.

Действие сериала разворачивается в недалёком будущем, когда космический туризм стал для людей обычным явлением. Несмотря на это, у суперкомфортабельного космолайнера всё идёт не по плану, и рядовой трёхмесячный круиз превращается в настоящее испытание на прочность.

Помимо Лори главные роли исполняют Зак Вудс, Джош Гад, Ленора Кричлоу, Сьюзи Накамура, Никки Амука-Бёрд, Ребекка Фронт, Карл Борнхаймер, Энди Бакли и другие.

Премьера на телеканале HBO состоялась только 19 января, и впереди у зрителей ещё добрая половина первого сезона.

2 Обсудить
Темы
 
5 авеню
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Потоковый сервис WarnerMedia получил название, отобрал сериал у Netflix и определился с контентом
 
Сборный трейлер многосерийных премьер канала HBO
 
«5 авеню» — тизер комедии с космическим капитаном Хью Лори

Тоже интересно

 
Кино «Чёрная вода» — трейлер нового фильма Романа Каримова
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 193: Потатайфу
 
Кино Подкаст на колёсах. «Хан Соло: Звёздные войны. Истории»
 
Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд по просмотрам
 
Кино Продюсеры «Красавицы и Чудовища» экранизируют научно-фантастический роман
 
Телеовощи. Выпуск 269: Главный вопрос
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)

Выйдут в феврале

15 СбТелеовощи (аудио)
16 ВсТелеовощи (видео)
16 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Вт20:00ЕВА (трансляция)
25 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в марте

3 Вт20:00ЕВА (трансляция)
10 Вт20:00ЕВА (трансляция)
17 Вт20:00ЕВА (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
7ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
9Телеовощи – 326: Возвращение в подъезд
 
9Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 391: «1917», «Кома» и трейлер «Форсажа 9»
 
8ЕВА – 358: Бабка смерти
 
 
1Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
17Телеовощи – 325: Профессиональный пастух Борис
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru