За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Актёрский состав многосерийного фэнтези «««Ведьмак»»» с Генри Кавиллом в титульной роли неизбежно пополняется. Съёмки второго сезона уже начались, и появились первые — пока неофициальные — новости с производственных полей.

Крайне редко ошибающийся сайт Redanian Intelligence докладывает, что в сюжете продолжения появятся другие ведьмаки из Школы Волка — Койон и Ламберт, которые будут фигурировать как минимум в трёх эпизодах из восьми запланированных. Ламберта сыграет Пол Бульон (««Острые козырьки»»), а Койона из Повисса — Ясен Атор (««Ответный удар»»). Netflix, понятное дело, пока никак не комментирует эту информацию.

Съёмки экранизации культовой книжной серии Анджея Сапковского стартовали 12 февраля и завершаться к концу лета. Премьера состоится не раньше следующего года. За производством по-прежнему зорко присматривает шоураннер и глава сценарной комнаты Лорен Шмидт Хиссрич.