 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Тизер четвёртого сезона «Очень странных дел» рисует суровую советскую реальность Pathfinder: Wrath of the Righteous — продолжение Kingmaker на «Кикстартере» Крис Пратт сыграет морпеха в многосерийном экшен-триллере Антуана Фукуа Netflix готовит анимационный фильм по вселенной «Ведьмака» Disney готовит «Сокровище нации 3»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Чёрная комедия «Ненасытная» завершилась

Некогда нашумевшая чёрная комедия о похудении «Ненасытная» тихо и мирно завершила своё существование — потоковый сервис Netflix закрыл сериал, ограничившийся двумя сезонами. Премьера второго сезона состоялась в октябре, и никаких скандалов сгенерировать не сумела.

Сериал Лорен Гассис («Декстер») рассказывал о бывшей толстушке Пэтти (Дебби Райан), которой несчастный случай помог изрядно похудеть и превратиться в сексапильную красавицу. Отстрадав своё из-за насмешек сверстников, главная героиня планирует жестоко отомстить бывшим обидчикам, однако оказывается совершенно неготовой к последствиям своих деяний.

В сериале снимались Кристофер Горэм, Даллас Робертс, Алисса Милано, Эрин Уэстбрук, Майкл Провост и Кимми Шилдс. За производство отвечала CBS Television Studios.

+ Обсудить
Темы
 
Ненасытная
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Сторонники бодипозитива требуют отменить премьеру «Ненасытной» от Netflix
 
Metacritic определил лучшие и худшие сериалы 2018 года
 
Новые сериалы 6–12 августа

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 278: Экранизации книг
 
Кино «Чёрная пантера» — лучший фильм года по версии Rotten Tomatoes
 
Кино Вампиры и Романовы: сериал Ильи Найшуллера стал фильмом Данилы Козловского
 
Кино Терри Гиллиам назвал движение #MeToo охотой на ведьм
 
Кино Джеймс Кэмерон рассказал о текущем статусе своих «Аватаров»
 
Кино «Аванпост» — отрывки из отечественного экшен-триллера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)

Выйдут в феврале

16 ВсТелеовощи (видео)
16 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Вт20:00ЕВА (трансляция)
25 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в марте

3 Вт20:00ЕВА (трансляция)
10 Вт20:00ЕВА (трансляция)
17 Вт20:00ЕВА (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)
31 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
7ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
9Телеовощи – 326: Возвращение в подъезд
 
9Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 391: «1917», «Кома» и трейлер «Форсажа 9»
 
8ЕВА – 358: Бабка смерти
 
 
1Ноль кадров в секунду – 302: Кадры против Warcraft III: Reforged
 
17Телеовощи – 325: Профессиональный пастух Борис
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru