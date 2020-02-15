Чёрная комедия «Ненасытная» завершилась

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Некогда нашумевшая чёрная комедия о похудении «Ненасытная» тихо и мирно завершила своё существование — потоковый сервис Netflix закрыл сериал, ограничившийся двумя сезонами. Премьера второго сезона состоялась в октябре, и никаких скандалов сгенерировать не сумела.

Сериал Лорен Гассис («Декстер») рассказывал о бывшей толстушке Пэтти (Дебби Райан), которой несчастный случай помог изрядно похудеть и превратиться в сексапильную красавицу. Отстрадав своё из-за насмешек сверстников, главная героиня планирует жестоко отомстить бывшим обидчикам, однако оказывается совершенно неготовой к последствиям своих деяний.

В сериале снимались Кристофер Горэм, Даллас Робертс, Алисса Милано, Эрин Уэстбрук, Майкл Провост и Кимми Шилдс. За производство отвечала CBS Television Studios.