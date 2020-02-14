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Люди и вампиры готовятся к решающей битве в эпичном трейлере третьего сезона Castlevania

Зло не дремлет. Анимационное готическое фэнтези Castlevania, обзавелось трейлером третьего сезона, обещающим небывалый размах действа, впечатляющий экшен и повышение ставок в противостоянии людей и вампиров. 10-серийное продолжение мультсериала выходит на потоковом сервисе Netflix 5 марта.

Анимационный сериал по культовой игре Dracula's Curse, рассказывает о приключениях Тревора Бельмонта (Ричард Армитедж), последнего живого представителя знаменитого клана Бельмонтов, охотников на вампиров. Потомок валашских изгнанников разбирается с новой волной кровососущей напасти вместе с магичкой Сифой (Алехандра Рейносо) и сыном Дракулы Алукардом (Джеймс Кэллис).

За сценарий отвечает Уоррен Эллис, а исполнительными продюсерами числятся Ади Шанкар, Кевин Колд и Фред Сейберт.

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Видео Castlevania
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