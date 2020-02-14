Люди и вампиры готовятся к решающей битве в эпичном трейлере третьего сезона Castlevania

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Зло не дремлет. Анимационное готическое фэнтези Castlevania, обзавелось трейлером третьего сезона, обещающим небывалый размах действа, впечатляющий экшен и повышение ставок в противостоянии людей и вампиров. 10-серийное продолжение мультсериала выходит на потоковом сервисе Netflix 5 марта.

Анимационный сериал по культовой игре Dracula's Curse, рассказывает о приключениях Тревора Бельмонта (Ричард Армитедж), последнего живого представителя знаменитого клана Бельмонтов, охотников на вампиров. Потомок валашских изгнанников разбирается с новой волной кровососущей напасти вместе с магичкой Сифой (Алехандра Рейносо) и сыном Дракулы Алукардом (Джеймс Кэллис).

За сценарий отвечает Уоррен Эллис, а исполнительными продюсерами числятся Ади Шанкар, Кевин Колд и Фред Сейберт.