Лёгкая клоунада на первых промо-кадрах третьего сезона «Убивая Еву»

Популярный шпионский триллер «Убивая Еву» с Джоди Комер и Сандрой О, в январе обзаведшийся ранним продлением на четвёртый сезон, разжился первыми эксклюзивными промо-кадрами от Entertainment Weekly. Как свидетельствуют снимки, без новых переодеваний третий сезон, стартующий на BBC America 26 апреля, не обойдётся.

Свежая телеглава сериала по романам Люка Дженнингса о непростых взаимоотношениях наёмницы-психопатки Вилланель (Комер) и агента MI5 Евы (О) окажется, как говорят создатели, самой эмоциональной и личной для обеих героинь. Продолжение расскажет о том, как Еве удалось оправиться от последствий случившегося в финале предыдущего сезона, и о попытках Вилланель обрести контроль над собственной судьбой.

Главным сценаристом и шоураннером третьего сезона выступает Сьюзан Хиткот («Бойся ходячих мертвецов»); она также числится исполнительным продюсером вместе с О, Сэлли Вудворд Джентл, Ли Моррисом, Фиби Уоллер-Бридж, Джиной Мингаччи, Дэймоном Томасом и Джеффом Мелвойном.