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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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Лёгкая клоунада на первых промо-кадрах третьего сезона «Убивая Еву»

Популярный шпионский триллер «Убивая Еву» с Джоди Комер и Сандрой О, в январе обзаведшийся ранним продлением на четвёртый сезон, разжился первыми эксклюзивными промо-кадрами от Entertainment Weekly. Как свидетельствуют снимки, без новых переодеваний третий сезон, стартующий на BBC America 26 апреля, не обойдётся.

Свежая телеглава сериала по романам Люка Дженнингса о непростых взаимоотношениях наёмницы-психопатки Вилланель (Комер) и агента MI5 Евы (О) окажется, как говорят создатели, самой эмоциональной и личной для обеих героинь. Продолжение расскажет о том, как Еве удалось оправиться от последствий случившегося в финале предыдущего сезона, и о попытках Вилланель обрести контроль над собственной судьбой.

Главным сценаристом и шоураннером третьего сезона выступает Сьюзан Хиткот («Бойся ходячих мертвецов»); она также числится исполнительным продюсером вместе с О, Сэлли Вудворд Джентл, Ли Моррисом, Фиби Уоллер-Бридж, Джиной Мингаччи, Дэймоном Томасом и Джеффом Мелвойном.

Кадры из сериала «Убивая Еву» Кадры из сериала «Убивая Еву» Кадры из сериала «Убивая Еву» Кадры из сериала «Убивая Еву» Кадры из сериала «Убивая Еву» Кадры из сериала «Убивая Еву» Кадры из сериала «Убивая Еву» Кадры из сериала «Убивая Еву»
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