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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Детектив «Босх» заработал финальное продление

Стриминговый сервис Amazon принял решение закрыть детективную драму «Босх» с Титусом Уэлливером в главной роли, но не раньше чем после выхода седьмого сезона, которым официально наделил проект. На сегодня «Босх» является самым продолжительным изо всех оригинальных драматических сериалов цифровой платформы.

Проект представляет собой экранизацию известной книжной серии Майкла Коннелли о потрёпанном жизнью детективе Гарри Босхе из Лос-Анджелеса. В основу последнего сезона лягут романы The Concrete Blonde и The Burning Room. Помимо Уэлливера в сериале снимаются Джэми Гектор, Эми Акино, Мэдисон Линтц и Лэнс Реддик.

Коннелли числится в команде исполнительных продюсеров, как и шоураннеры проекта Эрик Овермиер («Прослушка») и Дэниэл Пайн. Производством заведует Fabrik Entertainment. Премьера шестого сезона детектива состоится в этом году.

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Босх
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