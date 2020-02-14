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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Все хотят Кристен Риттер в роли серийного убийцы

Пока что безымянная чёрная комедия о серийных убийцах с Кристен Риттер («Джессика Джонс», «Во все тяжкие») в главной роли внезапно стала объектом нешуточной борьбы кабельного канала FX и сразу четырёх стриминг-гигантов — Netflix, Amazon, Hulu и HBO Max.

Создательница сериала — Нахнатчка Кхан, уже работавшая с актрисой над комедией «Не верь су*** из квартиры 23». Она же напишет сценарий совместно с Анджелой Ламанной («Каратель», «Ганнибал») на основе книги Serial Killer Anonymous Чарльза Варади, ещё только готовящейся к выходу в печать.

Детали сюжета пока неизвестны, однако в литературном первоисточнике речь идёт о Клубе анонимных убийц, спрятавшемся глубоко в лесах Кентукки. Все они получают удовольствие от самого процесса, но пытаются побороть это в себе. Главный герой (в книге — мужчина) не убивал уже год, и даже завязал серьёзные отношения с женщиной из клуба анонимных алкоголиков. Однако всё идёт наперекосяк, когда некто начинает угрожать секретности данного предприятия. Звучит как «Барри» многообещающе.

За производство отвечает Universal Television.

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