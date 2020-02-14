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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
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У «Люцифера» появился шанс на шестой сезон

Магия дьявольского обаяния Люцифера Морнингстара, должно быть, всесильна. Портал TVLine эксклюзивно сообщает, что Netflix подумывает отменить закрытие сериала «Люцифер» и продлить его как минимум на ещё один — шестой — сезон. Якобы уже ведутся переговоры со студией Warner Bros. Television о возобновлении производства.

О продлении сериала на заключительный пятый сезон потоковый сервис сообщил прошлым летом, и создатели проекта заявили об исключительно полюбовном расставании, обещая эмоциональное и яркое завершение истории. С тех пор появилось ещё несколько важных новостей о финальной телеглаве: Netflix добавил к десяти изначально заявленным эпизодам шесть дополнительных, а после стало известно, что сезон покажут в два захода по восемь серий.

Судя по всему, на вероятную смену решения повлияли жгучая фанатская любовь и незатихающая онлайн-активность поклонников. Но Netflix и Warner Bros. ещё предстоит прокомментировать появившийся сегодня слух, чтобы подтвердить его или опровергнуть, похоронив все надежды встрепенувшихся поклонников.

Меж тем съёмки пятого сезона мистического процедурала с Томом Эллисом продолжаются, а дата его премьеры до сих пор неизвестна.

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Люцифер
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