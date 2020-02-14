Отсутствие цензуры и жалости к нацистам в свежем трейлере «Охотников» Джордана Пила

Потоковый сервис Amazon выпустил трейлер без цензуры своей грядущей многосерийной премьеры «Охотники». Свежий ролик сериала успешно доказывает, что криминальная драмеди в стиле ретро строго придерживается рейтинга R. Первый сезон проекта, спродюсированного Джорданом Пилом («Сумеречная зона»), выходит целиком 21 февраля.
История по реальным событиям рассказывает о пёстрой команде необычных охотников из Нью-Йорка. Её участники отыскивают и уничтожают высокопоставленных нацистов, сбежавших после Второй мировой войны в Штаты, где теперь планируют построить Четвёртый рейх.
В сериале снимаются Аль Пачино, Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер. Шоураннеры проекта — Никки Тоскано («Мотель Бейтсов») и сценарист Дэвид Вейл.
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