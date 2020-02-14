Отсутствие цензуры и жалости к нацистам в свежем трейлере «Охотников» Джордана Пила

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon выпустил трейлер без цензуры своей грядущей многосерийной премьеры «Охотники». Свежий ролик сериала успешно доказывает, что криминальная драмеди в стиле ретро строго придерживается рейтинга R. Первый сезон проекта, спродюсированного Джорданом Пилом («Сумеречная зона»), выходит целиком 21 февраля.

История по реальным событиям рассказывает о пёстрой команде необычных охотников из Нью-Йорка. Её участники отыскивают и уничтожают высокопоставленных нацистов, сбежавших после Второй мировой войны в Штаты, где теперь планируют построить Четвёртый рейх.

В сериале снимаются Аль Пачино, Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер. Шоураннеры проекта — Никки Тоскано («Мотель Бейтсов») и сценарист Дэвид Вейл.