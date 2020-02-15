Крутой Отряд 99 в свежем трейлере мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов»

Премьера седьмого сезона анимационного сериала «Звёздные войны: Войны клонов» состоится уже на следующей неделе, и потоковый сервис Disney+ успевает выпустить ещё один трейлер заключительной части, которая стартует 21 февраля.
Минутный ролик анонсирует появление Отряда 99, участники которого зовут себя «Бракованной партией» (Bad Batch). Отряд клонов-коммандос возглавляет сержант «Охотник».
Фантастический боевик студии Lucasfilm и Дэйва Филони, посвящённый приключениям молодого Энакина Скайуокера, Оби-Вана Кеноби, Падме Амидалы и Асоки Тано подведёт итоги событий, происходивших в период между II и III эпизодами легендарной саги о Скайуокерах.
Финальный сезон мультсериала насчитывает 12 эпизодов.
-
- 0
- 77
- Поделиться
-