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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Криминальный триллер «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» обещает кровавые гангстерские войны

В сети появился мрачный, жёсткий, наполненный экшеном трейлер криминального триллера «Банды Лондона». Девятисерийный проект британского канала Sky и автора кинодилогии «Рейд» Гарета Эванса выходит в этом году, но точной датой премьеры пока не обзавёлся.

События разворачиваются в современном Лондоне, за власть над которым воюют сразу несколько международных преступных группировок. Сюжетной завязкой выступает убийство главы лондонского криминалитета — инцидент нарушает хрупкое равновесие в преступном мире мегаполиса, а сын убитого преисполнен решимости отыскать виновных и отомстить за смерть отца.

В сериале играют Джо Коул, Сопе Дирису, Лусиан Мсамати, Мишель Фэйрли, Марк Льюис Джонс, Наргес Рашиди, Цзин Люси, Пиппа Беннетт-Уорнер, Брайан Вернел, Орли Шука, Ричард Харрингтон, Джуд Акувидике и Эммет Джей Скэнлэн.

Эванс выступает создателем сериала, а также режиссёром пяти эпизодов. Три других эпизода снял Корин Харди («Проклятие монахини»), и ещё два — Ксавье Жанс («Атлантида»).

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Видео Банды Лондона
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