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Эмили Блант сыграет в вестерне «Англичанка»

Издание Variety сообщает, что стриминговый сервис Amazon подключился к работе над многосерийным вестерном «Англичанка» (The English) от британского канала BBC. Главная женская роль в сериале закреплена за Эмили Блант («Тихое место»), для которой это станет первой крупной работой в телевизионном проекте.

О чём конкретно пойдёт речь в многосерийной постановке, пока не сообщается. Производством сериала будет заниматься студия Drama Republic («Доктор Фостер»), а над сценарием работает Хьюго Блик («Благородная женщина»). Он же, как предполагается, и срежиссирует все эпизоды вестерна.

Amazon и BBC пока никак не комментируют эту информацию.

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Темы
 
Англичанка
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