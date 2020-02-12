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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Диего Луна активно готовится к съёмкам сериала о Кассиане Андоре

Третий официально заявленный игровой сериал по вселенной «Звёздных войн» находится на стадии предпродакшена и, если верить исполнителю главной роли, совершенно точно начнёт съёмки в этом году.

Диего Луна, играющий Кассиана Андора, подтвердил: многосерийный приквел «Изгоя-один» начнут снимать через несколько месяцев, и эта информация перекликается с ходившими в декабре слухами о том, что старт съёмок запланирован на июнь. Луна готовится к возвращению в культовую вселенную и полон энтузиазма.

Будет действительно круто рассказать историю, финал которой уже известен. Тут используется другой, нетипичный и по-своему красивый подход, а именно рассказать не только о том, что произошло, но и о том, как это произошло. То же самое было и в «Изгое-один». Нам известен финал, но мы не знаем, как всё это случилось. Перед нами вновь стоит похожая задача, и это просто здорово.

 
Диего Луна, готовится

Шпионский экшен-триллер для потокового сервиса Disney+ поведает о борьбе Альянса повстанцев против Галактической империи и раскроет роль в этом противостоянии Кассиана Андора и его напарника дроида K-2SO, которого играет Алан Тьюдик.

Прошлой осенью в проект записался помогавший с пересъёмками «Изгоя-один» Тони Гилрой, которому доверены написание сценария первой серии и режиссура нескольких эпизодов. Шоураннером проекта выступает Стивен Шифф («Американцы»).

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