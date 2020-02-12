Джонатан Такер из «Американских богов» снимется в фантастической драме от продюсера «Грани будущего»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телевизионный канал NBC заказал в производство пилотный эпизод сериала «Обломки» (Debris), куда на одну из ведущих ролей записался Джонатан Такер («Американские боги», «Город на холме»).

В центре истории — два агента из разных стран, получившие задание вести совместное расследование, связанное с необычной находкой — обломками разрушенного инопланетного корабля, странным образом влияющими на человечество. Такер играет одного из следователей — упрямого и сообразительного оперативника ЦРУ по имени Брайан Беневенти.

Сценарий первого эпизода пишет Дж. Х. Уаймен («Грань», «Почти человек»), который также числится исполнительным продюсером проекта наряду с Джейсоном Хоффом («Грань будущего»). Производство берёт на себя студия Legendary Television.