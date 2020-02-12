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У третьего сезона «Мира Дикого Запада» появился свежий постер с новым слоганом

Многосерийный технотриллер «Мир Дикого Запада» обзавёлся официальным постером третьего сезона, предупреждающим, что свобода воли дёшево не даётся. Продолжение сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой стартует на кабельном канале HBO 15 марта.

Благодаря предыдущим промо-материалам и комментариям создателей зрители знают, что третий сезон антиутопии продолжит раскрывать тему противостояния людей и разумных андроидов и что хотя некоторые из андроидов проникли во внешний мир, прощаться с путешествиями по тематическим паркам пока рано.

В продолжении снимаются Эван Рэйчел Вуд, Аарон Пол, Тесса Томпсон, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Родриго Санторо, Люк Хемсворт, Лина Уэйт и Венсан Кассель.

Постеры сериала «Мир Дикого Запада»
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