У третьего сезона «Мира Дикого Запада» появился свежий постер с новым слоганом

Многосерийный технотриллер «Мир Дикого Запада» обзавёлся официальным постером третьего сезона, предупреждающим, что свобода воли дёшево не даётся. Продолжение сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой стартует на кабельном канале HBO 15 марта.
Благодаря предыдущим промо-материалам и комментариям создателей зрители знают, что третий сезон антиутопии продолжит раскрывать тему противостояния людей и разумных андроидов и что хотя некоторые из андроидов проникли во внешний мир, прощаться с путешествиями по тематическим паркам пока рано.
В продолжении снимаются Эван Рэйчел Вуд, Аарон Пол, Тесса Томпсон, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Родриго Санторо, Люк Хемсворт, Лина Уэйт и Венсан Кассель.