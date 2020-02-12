У третьего сезона «Мира Дикого Запада» появился свежий постер с новым слоганом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный технотриллер «Мир Дикого Запада» обзавёлся официальным постером третьего сезона, предупреждающим, что свобода воли дёшево не даётся. Продолжение сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой стартует на кабельном канале HBO 15 марта.

Благодаря предыдущим промо-материалам и комментариям создателей зрители знают, что третий сезон антиутопии продолжит раскрывать тему противостояния людей и разумных андроидов и что хотя некоторые из андроидов проникли во внешний мир, прощаться с путешествиями по тематическим паркам пока рано.

В продолжении снимаются Эван Рэйчел Вуд, Аарон Пол, Тесса Томпсон, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Родриго Санторо, Люк Хемсворт, Лина Уэйт и Венсан Кассель.