Фэнтези «Письмо королю»: первый тизер и кадры с Энди Сёркисом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Entertainment Weekly опубликовал подборку эксклюзивных кадров и первый официальный тизер многосерийного фэнтези «Письмо королю». Снимки красноречиво свидетельствуют, что в актёрском составе сериала числится мастер перевоплощений Энди Сёркис.

Дата премьеры также известна — Netflix покажет шестисерийную экранизацию одноимённого рыцарского романа датской писательницы Тонке Драхт 20 марта.

События приключенческого фэнтези разворачиваются в мире трёх королевств, где живёт юный и отважный Тиури (Амир Уилсон). Юноша мечтает о рыцарстве, но на его плечи ложится ответственная миссия — доставить чрезвычайно важное тайное письмо живущему за Великими горами королю. Оставив мечты и прежнюю жизнь, Тиури вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие ради спасения мира.

Сценаристом и шоуранером сериала числится Уилл Дэвис («Как приручить дракона»), режиссёрами — Алекс Холмс («Ответный удар») и Феликс Томпсон.