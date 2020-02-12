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Фэнтези «Письмо королю»: первый тизер и кадры с Энди Сёркисом

Портал Entertainment Weekly опубликовал подборку эксклюзивных кадров и первый официальный тизер многосерийного фэнтези «Письмо королю». Снимки красноречиво свидетельствуют, что в актёрском составе сериала числится мастер перевоплощений Энди Сёркис.

Дата премьеры также известна — Netflix покажет шестисерийную экранизацию одноимённого рыцарского романа датской писательницы Тонке Драхт 20 марта.

Кадры из сериала «Письмо королю» Кадры из сериала «Письмо королю» Кадры из сериала «Письмо королю» Кадры из сериала «Письмо королю»

События приключенческого фэнтези разворачиваются в мире трёх королевств, где живёт юный и отважный Тиури (Амир Уилсон). Юноша мечтает о рыцарстве, но на его плечи ложится ответственная миссия — доставить чрезвычайно важное тайное письмо живущему за Великими горами королю. Оставив мечты и прежнюю жизнь, Тиури вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие ради спасения мира.

Сценаристом и шоуранером сериала числится Уилл Дэвис («Как приручить дракона»), режиссёрами — Алекс Холмс («Ответный удар») и Феликс Томпсон.

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