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Новые сериалы 17–23 февраля

В сериальном мире середина февраля выдастся относительно спокойной и отметится всего двумя премьерами. Британский канал Sky 1 презентует комедийный сериал «Разведка» с Дэвидом Швиммером в роли американского агента АНБ, а потоковый сервис Amazon выпустит полный первый сезон криминальной драмеди «Охотники» от продюсера Джордана Пила. Поклонники «Звёздных войн» смогут насладиться просмотром первой серии финального сезона анимационного сериала «Войны клонов».

Пятница, 21 февраля

 
Премьера+
Amazon
Охотники Hunters

драма, криминал, комедия

В ролях Аль Пачино, Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн

Создатель Дэвид Вейл

Основанная на реальных событиях драма повествует о пёстрой ватаге охотников на нацистов. Таковые существовали в Америке 70-х годов прошлого века. Участники команды, ступившие на путь отмщения и жажды правосудия, занимаются выслеживанием и истреблением нацистов, которые воспользовались помощью правительства США, дабы избежать наказания и влиться в американское общество.

Видео

 
Премьера+
Sky 1
Разведка Intelligence

комедия

В ролях Ник Мохаммед, Дэвид Швиммер, Сильвестра Ле Тузель, Джейн Стэннесс, Гана Баярсайкан, Оливер Бёрч

Создатель Ник Мохаммед

Производственная комедия рассказывает о том, как прибывший из США агент АНБ Джерри решает взять под своё крыло некомпетентного и бестактного аналитика Джозефа и тем самым ставит под угрозу способность британского «Центра правительственной связи» противостоять кибертерроризму.

Видео

 
Сезон7
Disney+
Звёздные войны: Войны клонов Star Wars: The Clone Wars

анимация, научная фантастика, приключения

В ролях Том Кэйн, Ди Брэдли Бейкер, Мэтт Лантер, Джеймс Арнольд Тейлор, Эшли Дрейн, Мэттью Вуд

Создатель Джордж Лукас

Мультсериал повествует о недостающем промежутке между вторым и третьим эпизодами саги «Звёздные войны». Перед нами снова любимые герои — Анакин Скайуокер, Оби-Ван Кеноби и Падме Амидала, а также присоединившийся к ним падаван Анакина, Асока. Противостоящие им злодеи — Дарт Сидиус, Граф Дуку и генерал Гривус — вынашивают план захвата Галактики. Начинается последняя схватка, и судьбы Вселенной вверены джедаям. Их подвиги станут самыми яркими эпизодами масштабных битв и подарят множество удивительных открытий.

Видео

 
Конец сезона6
ABC
Трудности ассимиляции Fresh Off the Boat

комедия

В ролях Рэндолл Пак, Констанс Ву, Хадсон Янг, Форрест Вилер, Йен Чен, Эдди Хуанг

Создатель Нахнатчка Кхан

Пятнадцатая серия Commencement станет заключительной для шестого сезона и сериала. Телеканал ABC попрощался с семейной комедией.

Видео

Воскресенье, 23 февраля

 
Сезон5
AMC
Лучше звоните Солу Better Call Saul

драма

В ролях Боб Оденкёрк, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Джин Н. Чавес, Майкл Маккин, Майкл Мэндо

Создатель Винс Гиллиган, Питер Гулд

События сериала разворачиваются в 2002 году, сюжет сосредоточен на жизни мелкого адвоката Сола Гудмана за шесть лет до его появления в «Во все тяжкие». Главному герою приходится барахтаться в целом ворохе всевозможных проблем на пути к мечте — открытию собственной адвокатской конторы в Альбукерке.

Видео

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