Новые сериалы 17–23 февраля

Сезон 7

Disney+

Мультсериал повествует о недостающем промежутке между вторым и третьим эпизодами саги «Звёздные войны». Перед нами снова любимые герои — Анакин Скайуокер, Оби-Ван Кеноби и Падме Амидала, а также присоединившийся к ним падаван Анакина, Асока. Противостоящие им злодеи — Дарт Сидиус, Граф Дуку и генерал Гривус — вынашивают план захвата Галактики. Начинается последняя схватка, и судьбы Вселенной вверены джедаям. Их подвиги станут самыми яркими эпизодами масштабных битв и подарят множество удивительных открытий.