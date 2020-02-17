Стивен Спилберг представляет возрождённый сериал-антологию «Удивительные истории»

Цифровая платформа Apple TV+ презентовала официальный трейлер многосерийной фантастической антологии «Удивительные истории». Курируемый Стивеном Спилбергом ремейк культового сериала 80-х стартует на потоковом сервисе 6 марта.

Каждый новый эпизод — отдельная история со своими персонажами и жанром, но тем или иным образом связанная с необычными либо сверхъестественными событиями. В первом сезоне снимаются Виктория Педретти, Джош Холлоуэй, Саша Александр, Роберт Форстер, Дилан О'Брайен, Керри Бише, Эдвард Бёрнс, Кайл Борнхеймер и другие.

Шоураннерами проекта выступают Адам Хоровиц и Эдвард Китсис, коллеги по «Остаться в живых». В команду режиссёров среди прочих входят Крис Лонг («Американцы»), Марк Майлод («Игра престолов»), Майкл Диннер («Подлый Пит») и Сильвен Уайт («Новичок»).