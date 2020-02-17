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София Лиллис раскрывает свои суперсилы в трейлере фантастической драмеди «Мне это не нравится»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер подростковой комедийной драмы «Мне это не нравится», где героиня Софии Лиллис с ужасом осознаёт, что в её случае процесс взросления прыщами не ограничится, поскольку от её эмоционального состояния в буквальном смысле зависит безопасность окружающих.

Фантастическая драмеди по одноимённому комиксу Чарльза Форсмана («Конец ***го мира») расскажет о школьнице Сидни (Лиллис), до недавних пор считавшей себя слишком обычной. Но взросление приносит с собой неожиданные перемены в и без того непростую жизнь. Главная героиня тяжело переживает потерю отца, не всегда ладит со сверстниками и окончательно теряется, когда понимает, что в ней проснулись разрушительные сверхспособности, которые она не в силах контролировать.

В сериале также снимаются Уайатт Олефф, София Брайант, Кэтлин Роуз Перкинс, Эйдан Вожтаг-Хиссонг и Ричард Эллис. Премьера проекта от продюсеров «Очень странных дел» Шона Леви и Дэна Коэна состоится 26 февраля.

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