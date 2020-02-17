Рестлерша Саша Бэнкс может пополнить актёрский состав «Мандалорца»

Не Джиной Карано единой. Издания Mat Men Pro Wrestling и Pro Wrestling Sheet сообщают, что актёрский состав «Мандалорца» вслед за бойцом MMA пополнился ещё одной сильной и независимой женщиной — профессиональной рестлершей и многократной чемпионкой WWE Raw Сашей Бэнкс.

Информация пока не получила официального подтверждения, однако не выступающая больше месяца Бэнкс вполне могла провести свободное время в компании Педро Паскаля. Отсутствие актёрского опыта также не должно было смутить создателей главного хита Disney+, известного своим «нетрадиционным» кастом. В первом сезоне «Мандалорца» помимо опытных Паскаля, Джанкарло Эспозито, Тайки Вайтити, Ника Нолти, Карла Уэзерса и чуть менее опытной, но уже успевшей обжиться на большом экране Карано, засветились немецкий режиссёр Херцог Вернер, стэндап-комик Билл Бёрр и огромное число малоизвестных актёров.

Съёмки второго сезона идут полным ходом, и, если верить источникам, Бэнкс уже успела отснять все свои сцены. А долгожданная премьера новых эпизодов должна состояться в октябре.