Джареду Падалеки подобрали отца и брата-гея в ремейке «Крутого Уокера»

Ремейк «Крутого Уокера» под скромным заголовком «Уокер» с Джаредом Падалеки снимает телеканал The CW, а значит, зрителей ждёт полный набор: от угнетаемых женщин до сексуальных меньшинств. И все они кучно собрались вокруг главного героя — овдовевшего рейнджера Корделла Уокера, после двух лет вернувшегося в родной город Остин. Там ему предстоит расследовать таинственные обстоятельства гибели жены и наладить отношения с оставшейся семьёй.

А с семьёй у Уокера в консервативном и набожном Техасе всё очень сложно. У него есть младший брат — гей и помощник окружного прокурора в исполнении Кигэна Аллена («Милые обманщицы»), а также крайне строгий отец.

Родителя сыграет замдиректор Скиннер из «Секретных материалов» Митч Пиледжи, который уже играл родственника Падалеки — деда братьев Винчестеров в сериале «Сверхъестественное». Бонэм Уокер — консервативный здоровяк и вообще крутее крутого (что в данных обстоятельствах показатель). Техасский фермер в третьем поколении, для которого семья превыше всего, ведёт дела на фамильном ранчо, объезжает лошадей, тренирует ковбоев и за словом в карман не лезет — особенно в общении с собственными детьми.

Напарницу Уокера, первую женщину-рейнджера Мики играет горячая Линдси Морган («Сотня»). Сценарист Анна Фрике («Доблесть», «Быть человеком») также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Падалеки и Дэном Лином («Смертельное оружие», «Радиоволна»). Правосудие по-техасски начнут вершить в осеннем телесезоне 2020–2021.