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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Создатели «Игры престолов» определились с первым сериалом для Netflix

Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, с честью завершив свою работу на HBO, отправились творить добро Netflix за очень большие деньги. И теперь стало известно, что первым проектом продюсерского дуэта на новом рабочем месте будет шестисерийная драмеди «Председатель» (The Chair).

Сандре О («Убивая Еву») исполнит главную роль — главы кафедры английского языка в крупном университете. Компанию ей на экране составит Джей Дюпласс («Очевидное», «Проект Минди»).

Роль шоураннера Бениофф доверил своей супруге Аманде Пит, для которой сериал станет первым в подобном качестве. Она же написала сценарий пилотного эпизода в соавторстве с Энни Джулией Вайман. Также Пит выступит исполнительным продюсером проекта наравне с О, Бениоффом, Уайссом, а также Берни Колфилд.

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