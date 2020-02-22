Создатели «Игры престолов» определились с первым сериалом для Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, с честью завершив свою работу на HBO, отправились творить добро Netflix за очень большие деньги. И теперь стало известно, что первым проектом продюсерского дуэта на новом рабочем месте будет шестисерийная драмеди «Председатель» (The Chair).

Сандре О («Убивая Еву») исполнит главную роль — главы кафедры английского языка в крупном университете. Компанию ей на экране составит Джей Дюпласс («Очевидное», «Проект Минди»).

Роль шоураннера Бениофф доверил своей супруге Аманде Пит, для которой сериал станет первым в подобном качестве. Она же написала сценарий пилотного эпизода в соавторстве с Энни Джулией Вайман. Также Пит выступит исполнительным продюсером проекта наравне с О, Бениоффом, Уайссом, а также Берни Колфилд.