Второй сезон анимационного экшена «Харли Квинн» стартует в апреле

Второй 13-серийный сезон безбашенной комедии для взрослых «Харли Квинн» обзавёлся датой выхода — сериал возвращается на потоковый сервис DC Universe уже 3 апреля. Официальный твиттер-аккаунт анимационного проекта подтвердил новости.

Did you hear the f*cking good news? #DCUHARLEYQUINN returns in April with Season 2! pic.twitter.com/79T32jljQl