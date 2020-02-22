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Второй сезон анимационного экшена «Харли Квинн» стартует в апреле

Второй 13-серийный сезон безбашенной комедии для взрослых «Харли Квинн» обзавёлся датой выхода — сериал возвращается на потоковый сервис DC Universe уже 3 апреля. Официальный твиттер-аккаунт анимационного проекта подтвердил новости.

Кровавый комедийный экшен рассказывает о попытках расставшейся с Джокером Харли Квинн взобраться на самую верхушку криминального мира Готэма и войти в Легион гибели, воюющий с Лигой справедливости и Бэтменом. Чтобы получить своё, энергичная злодейка идёт на любые безумства.

Квинн озвучивает Кейли Куоко, её подружку Ядовитый Плющ — Лэйк Белл, Джеймс Гордон говорит голосом Кристофера Мелони, Загадочника озвучивает Джим Рэш, Джокера — Алан Тьюдик, а Бэтмена — Дидрих Бадер.

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Харли Квинн
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