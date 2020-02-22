Второй сезон анимационного экшена «Харли Квинн» стартует в апреле

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Второй 13-серийный сезон безбашенной комедии для взрослых «Харли Квинн» обзавёлся датой выхода — сериал возвращается на потоковый сервис DC Universe уже 3 апреля. Официальный твиттер-аккаунт анимационного проекта подтвердил новости.

Did you hear the f*cking good news? #DCUHARLEYQUINN returns in April with Season 2! pic.twitter.com/79T32jljQl — Harley Quinn (@DCUHarleyQuinn) February 21, 2020

Кровавый комедийный экшен рассказывает о попытках расставшейся с Джокером Харли Квинн взобраться на самую верхушку криминального мира Готэма и войти в Легион гибели, воюющий с Лигой справедливости и Бэтменом. Чтобы получить своё, энергичная злодейка идёт на любые безумства.

Квинн озвучивает Кейли Куоко, её подружку Ядовитый Плющ — Лэйк Белл, Джеймс Гордон говорит голосом Кристофера Мелони, Загадочника озвучивает Джим Рэш, Джокера — Алан Тьюдик, а Бэтмена — Дидрих Бадер.