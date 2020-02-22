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В сети нашёлся ещё один секретный трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Игра с загадками продолжается. Оказывается, помимо укороченной версии у нового трейлера третьего сезона «Мира Дикого Запада» есть ещё один вариант. В ролик под названием «Твой мир» включены новые кадры, и если первая половина трейлера почти точь в точь напоминает оригинальный вариант и посвящена Долорес, то во второй внимание уделено персонажу Аарона Пола.

Не исключено, что в ближайшее время в сети отыщутся другие версии основного ролика, где, как считают поклонники, могут быть зашифрованы тайные послания и разнообразные пасхалки от создателей технотриллера Джонатана Нолана и Лизы Джой.

Премьера продолжения состоится через три недели 15 марта.

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Видео Мир Дикого Запада
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