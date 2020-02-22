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Преобразившаяся Сандра О в промо-ролике третьего сезона «Убивая Еву»

Кабельный канал BBC America выпустил лаконичный промо-ролик третьего сезона «Убивая Еву», без слов, но с чувством напоминающий, что многосерийный шпионский триллер с Сандрой О и Джоди Комер нагрянет в эфир 26 апреля.

Странные, опасные и крайне эмоциональные взаимоотношения оперативницы MI6 Евы (О) и наёмницы-социопатки Вилланель (Комер) продолжатся. Еве предстоит оправиться от произошедшего в итоге её последнего столкновения с убийцей и найти своё новое призвание, а Вилланель попытается обрести контроль над собственным будущим.

Сценаристом и шоураннером третьего сезона назначена Сьюзан Хиткот («Бойся ходячих мертвецов»); а четвёртый сезон, по недавней информации, возглавит сценарист «Полового воспитания» Лаура Нил.

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