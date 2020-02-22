 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новым фильмом по вселенной «Звёздных войн» займётся сценарист «Люка Кейджа» и «Защитников» Во второй сезон «Ведьмака» наняли координатора интимных сцен Сэм Рэйми метит на пост режиссёра «Доктора Стрэнджа 2» Ремастер Warcraft III: Reforged вышел, но надежд фанатов он не оправдал Мэтт Ривз объявил о начале съёмок «Бэтмена»
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Съёмки второго сезона «Призраков дома на холме» Майка Флэнегана завершены

Вторая телевизионная глава антологии ужасов «Призраки дома на холме» официально завершила свой съёмочный процесс. Об этом в своём твиттере сообщил создатель и главный сценарист проекта Майк Флэнеган («Доктор Сон»)

Второй сезон под названием «Призраки поместья Блай» — современная интерпретация готического романа «Поворот винта» и других произведений Генри Джеймса — повествует о гувернантке Дэни и двух её малолетних подопечных, проживающих в фамильном поместье осиротевших детишек. С некоторых пор молодая женщина начинает небезосновательно подозревать, что в особняке живут обитатели потустороннего мира.

В сериале снимаются Виктория Педретти, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас, Кэтрин Паркер, Т’Ниа Миллер, Рахул Коли, Амелия Ив, Бенджамин Эйнсуорт и Амели Смит. Срежиссировали второй сезон Киран Фой («Синистер 2»), Лайам Гэвин («Песнь тьмы»), коллеги по хоррору «Бремя» Иоланда Рамке и Бен Хоулинг, а также Аксель Кэролин.

О дате выхода пока ничего не сообщается.

+ Обсудить
Темы
 
Призраки дома на холме
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Ведьмак» возглавляет топ самых рейтинговых сериалов Netflix
 
Кино Стал известен актёр, который заменит Джонни Деппа в роли Человека-невидимки
 
Google назвал самые популярные фильмы и сериалы года

Тоже интересно

 
Судьба Дэдпула во вселенной Marvel снова под вопросом
 
Кино «Иностранец» — трейлер
 
КиноИгры «Детектив Пикачу» — первый трейлер фильма с Райаном Рейнольдсом
 
Кино «Война бесконечности» принесла два миллиарда долларов
 
Кино Джеймс Кэмерон очень странно похвалил фильм «Аквамен»
 
Геи и им подобные заполоняют телеэкраны
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEКГ играет: Kingdom Hearts: Dream Drop Distance
 
СкороТелеовощи (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 

Выйдут в феврале

23 ВсТелеовощи (видео)
23 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
24 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
25 Вт20:00ЕВА (трансляция)
26 СрНоль кадров в секунду (аудио)
26 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
27 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
9Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
29Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
 
7ЕВА – 360: Мат в ухо
 
3Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
18Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
8ЕВА – 359: Контрафактная вода
 
0Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
9Телеовощи – 326: Возвращение в подъезд
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru