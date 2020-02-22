Съёмки второго сезона «Призраков дома на холме» Майка Флэнегана завершены

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вторая телевизионная глава антологии ужасов «Призраки дома на холме» официально завершила свой съёмочный процесс. Об этом в своём твиттере сообщил создатель и главный сценарист проекта Майк Флэнеган («Доктор Сон»)

Второй сезон под названием «Призраки поместья Блай» — современная интерпретация готического романа «Поворот винта» и других произведений Генри Джеймса — повествует о гувернантке Дэни и двух её малолетних подопечных, проживающих в фамильном поместье осиротевших детишек. С некоторых пор молодая женщина начинает небезосновательно подозревать, что в особняке живут обитатели потустороннего мира.

В сериале снимаются Виктория Педретти, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Генри Томас, Кэтрин Паркер, Т’Ниа Миллер, Рахул Коли, Амелия Ив, Бенджамин Эйнсуорт и Амели Смит. Срежиссировали второй сезон Киран Фой («Синистер 2»), Лайам Гэвин («Песнь тьмы»), коллеги по хоррору «Бремя» Иоланда Рамке и Бен Хоулинг, а также Аксель Кэролин.

О дате выхода пока ничего не сообщается.