Телеовощи. Выпуск 328: В заднем кармане джинсов

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:20 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:05 —
|Новости
|38:30 —
|Отвечаем на вопросы
|51:40 —
|«Фанатик» (High Fidelity) — 1x01—10 (премьера)
|01:04:39 —
|«Крушение утопии» (Utopia Falls) — 1x01 (премьера)
|01:09:14 —
|«Мифический квест: Пир ворона» — 1x04—09 (финал сезона)
|01:39:06 —
|«Звёздный путь: Пикар» — 1x05
|01:53:58 —
|«Волшебники» — 5x06—07
|02:03:40 —
|«Чужак» — 1x07
|02:13:20 —
|«Чудотворцы» — 2x04
|02:19:30 —
|«Харли Квинн» — 1x12
|02:24:22 —
|«Уайтчепел» — 2x02
|02:47:24 —
|«Лексс» — 3x08 (впечатления Юрия и Льва)
|02:57:27 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x20—21 (финал сериала, впечатления Льва)
|03:12:19 —
|«Вавилон 5» — 2x08 (впечатления Юрия)
|03:21:51 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x06 (впечатления Михаила)
|03:29:10 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|07:08 —
|«Булл» — 4x15
|12:07 —
|«Как ты смеешь» — 1x07
|19:01 —
|«Родина» — 8x02
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