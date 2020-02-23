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Телеовощи. Выпуск 328: В заднем кармане джинсов
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Выйдут в феврале

24 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
25 Вт20:00ЕВА (трансляция)
26 СрНоль кадров в секунду (аудио)
26 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
27 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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28 ПтЕВА (аудио)
28 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
29 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 328: В заднем кармане джинсов
 
9Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
32Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
 
7ЕВА – 360: Мат в ухо
 
3Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
18Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
8ЕВА – 359: Контрафактная вода
 
0Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
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