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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Sony готовит сериал по героическому циклу о сверхчеловеке Доке Сэвидже

Герой приключенческой фантастики 30-х Док Сэвидж готовится к дебюту на современном телевидении. Центральный персонаж обширной серии журнальных публикаций и романов, созданный американским писателем Лестером Дентом, получит собственный сериал, над которым поработают Sony Pictures TV и Original Film («Пацаны», «Хэппи!», «Проповедник»).

Изначально Sony задумывала полнометражную экранизацию по сценарию Шейна Блэка («Славные парни») с Дуэйном Джонсоном в главной роли, но от тех планов пришлось отказаться. Зато многосерийный формат позволяет максимально продуктивно исследовать богатую на персонажей и события вселенную франчайза.

Приключенческий экшен посвящён невероятным событиям из жизни сверхчеловека Кларка Сэвиджа-младшего, больше известного как Док Сэвидж. Герой наделён недюжинными физическими и умственными способностями, а его отличительным признаком является бронзовый цвет кожи. Сэвидж служит единственной цели — продолжать дело почившего отца, совершая подвиги по спасению мира от разнообразных угроз.

Исполнительными продюсерами проекта выступают Нил Х. Мориц, Павун Шетти («Хэппи!»), Орен Катцефф и Джон Коа.

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