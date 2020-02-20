«Анджелина» — Эмми Россам вместе с прототипом своей героини на съёмках

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Мини-сериал «Анджелина» об иконе билбордов, на протяжении 30 лет сводившей с ума Лос-Анджелес, удостоился полнейшего одобрения самой виновницы происходящего — урождённой Рене Голдберг, амбициозной дочери польских эмигрантов, сделавшей себя «лицом» Города Ангелов. Теперь Анджелина выступает исполнительным продюсером проекта, и исполнительница главной роли Эмми Россам не скрывает своего восторга по этому поводу:

Я невероятно счастлива поделиться с вами тем, что истинная Королева Вселенной, олицетворяющая собой Лос-Анджелес, является исполнительным продюсером нашего сериала.

Восьмисерийный проект основан на журналистском расследовании Гари Баума из The Hollywood Reporter, раскрывшем настоящее имя и истинную историю загадочной Анджелины. Компанию Россам на экране составят Мартин Фриман, Алекс Карповски, Джефферсон Холл, Лукас Гейдж, Чарли Роу, Майкл Ангарано и Молли Эфраим.

Дата премьеры на потоковом сервисе Peacock пока не назначена.