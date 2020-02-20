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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Анджелина» — Эмми Россам вместе с прототипом своей героини на съёмках

Мини-сериал «Анджелина» об иконе билбордов, на протяжении 30 лет сводившей с ума Лос-Анджелес, удостоился полнейшего одобрения самой виновницы происходящего — урождённой Рене Голдберг, амбициозной дочери польских эмигрантов, сделавшей себя «лицом» Города Ангелов. Теперь Анджелина выступает исполнительным продюсером проекта, и исполнительница главной роли Эмми Россам не скрывает своего восторга по этому поводу:

Я невероятно счастлива поделиться с вами тем, что истинная Королева Вселенной, олицетворяющая собой Лос-Анджелес, является исполнительным продюсером нашего сериала.

Промо-арт сериала «Анджелина»

Восьмисерийный проект основан на журналистском расследовании Гари Баума из The Hollywood Reporter, раскрывшем настоящее имя и истинную историю загадочной Анджелины. Компанию Россам на экране составят Мартин Фриман, Алекс Карповски, Джефферсон Холл, Лукас Гейдж, Чарли Роу, Майкл Ангарано и Молли Эфраим.

Дата премьеры на потоковом сервисе Peacock пока не назначена.

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