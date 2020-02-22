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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Теперь официально: «Друзья» возвращаются

I’ll be there for you и всё такое. Недавняя информация об экранном воссоединении «Друзей» официально подтвердилась. Исполнители главных ролей Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Мэттью Перри соберутся вместе, чтобы записать спецэпизод, название которому пока не придумали.

Кокс уже успела подтвердить новость в своём инстаграме, и пост с ожидаемо бешеной скоростью набирает популярность.

Часовой неигровой специальный эпизод срежиссирует Бен Уинстон, а за производством присмотрят Fulwell 73 и Warner Bros. Unscripted & Alternative Television. В доступе он окажется вместе со всеми десятью сезонами культового ситкома в мае, в день запуска цифровой платформы.

Все участники актёрского состава входят в команду исполнительных продюсеров спецэпизода заодно с создателями сериала Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман.

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