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HBO тайно выпустил ещё один трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Создатели «Мира Дикого Запада» продолжают играть со зрителями в шарады. Как оказалось, выпущенный вчера официальный трейлер третьего сезона технотриллера — не единственное видео, доступное для просмотра. Альтернативный ролик скрывался на сайте Incite Inc. — компании, с которой зрители познакомятся в третьем сезоне. Впрочем, сейчас этот же трейлер можно обнаружить и на официальном YouTube-канале HBO.

Это видео, посвящённое продолжению фантастического триллера о противостоянии андроидов и людей, более мрачное и напряжённое, изобилующее новыми кадрами из третьего сезона. Среди прочего в трейлере анонсирован конфликт между героями Аарона Пола и Венсана Касселя, а также испытания, которым подвергнется Уильям (Эд Харрис).

Восьмисерийное продолжение технотриллера Лизы Джой и Джонатана Нолана стартует на HBO 15 марта.

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Видео Мир Дикого Запада
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