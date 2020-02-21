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Риз Уизерспун против Керри Вашингтон в трейлере триллера «И повсюду тлеют пожары»

Потоковый сервис Hulu опубликовал полноценный трейлер многосерийного драматического триллера «И повсюду тлеют пожары» с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в главных ролях. Премьера мини-сериала состоится 18 марта.

Экранизация одноимённого романа-бестселлера Селесты Инг рассказывают о том, как недавно переехавшие в пасторальный городок художница Мия Уоррен и её дочь круто меняют жизнь внешне идеального семейства Ричардсонов. Сюжет исследует темы опасных тайн, искусства и личности, а также материнства и ошибочной веры в то, что игра по правилам позволит избежать жизненных трагедий.

Помимо Уизерспун и Вашингтон в восьмисерийной постановке снимаются Джошуа Джексон, Розмари Деуитт, Джэйд Петтиджон, Джордан Эльзасс, Гэвин Льюис, Меган Стотт, Джейми Рэй Ньюман и Хуан Лу.

Сценаристом и шоураннером выступает Лиз Тайглаар. Она также числится исполнительным продюсером наравне с Риз Уизерспун, Керри Вашингтон и автором литературного первоисточника.

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7ЕВА – 360: Мат в ухо
 
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