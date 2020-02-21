Риз Уизерспун против Керри Вашингтон в трейлере триллера «И повсюду тлеют пожары»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu опубликовал полноценный трейлер многосерийного драматического триллера «И повсюду тлеют пожары» с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в главных ролях. Премьера мини-сериала состоится 18 марта.

Экранизация одноимённого романа-бестселлера Селесты Инг рассказывают о том, как недавно переехавшие в пасторальный городок художница Мия Уоррен и её дочь круто меняют жизнь внешне идеального семейства Ричардсонов. Сюжет исследует темы опасных тайн, искусства и личности, а также материнства и ошибочной веры в то, что игра по правилам позволит избежать жизненных трагедий.

Помимо Уизерспун и Вашингтон в восьмисерийной постановке снимаются Джошуа Джексон, Розмари Деуитт, Джэйд Петтиджон, Джордан Эльзасс, Гэвин Льюис, Меган Стотт, Джейми Рэй Ньюман и Хуан Лу.

Сценаристом и шоураннером выступает Лиз Тайглаар. Она также числится исполнительным продюсером наравне с Риз Уизерспун, Керри Вашингтон и автором литературного первоисточника.