Драма «Йеллоустоун» с Кевином Костнером продлена на четвёртый сезон

Многосерийная семейная драма Тейлора Шеридана «Йеллоустоун», чей третий сезон стартует этим летом, благодаря щедрости кабельного канала Paramount Network обзавелась продлением на четвёртый сезон. Продление — результат стабильно высоких рейтинговых показателей в ключевых возрастных категориях.
Сериал рассказывает о семье Джона Даттона (Кевин Костнер) — владельцах обширного ранчо в Монтане на границе с Йеллоустонским национальным парком. Даттоны богаты и влиятельны, но годами живут в состоянии перманентной войны с окружающим миром: руководством заповедника, индейской резервацией и жадными застройщиками, а также дельцами всех мастей, покушающимися на их обширные земельные владения. И без жертв это жестокое противостояние, конечно, не обходится.
В сериале также снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт и Джош Холлоуэй.
Шеридан («Ветреная река», «Убийца») оставляет за собой пост шоураннера и сценариста сериала. Соавтором проекта числится Джон Линсон. Шеридан, Костнер, Дэвид Глассер, Джон и Арт Линсоны («Сыны анархии») — исполнительные продюсеры. За производством присматривает 101 Studios.