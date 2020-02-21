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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Драма «Йеллоустоун» с Кевином Костнером продлена на четвёртый сезон

Многосерийная семейная драма Тейлора Шеридана «Йеллоустоун», чей третий сезон стартует этим летом, благодаря щедрости кабельного канала Paramount Network обзавелась продлением на четвёртый сезон. Продление — результат стабильно высоких рейтинговых показателей в ключевых возрастных категориях.

Сериал рассказывает о семье Джона Даттона (Кевин Костнер) — владельцах обширного ранчо в Монтане на границе с Йеллоустонским национальным парком. Даттоны богаты и влиятельны, но годами живут в состоянии перманентной войны с окружающим миром: руководством заповедника, индейской резервацией и жадными застройщиками, а также дельцами всех мастей, покушающимися на их обширные земельные владения. И без жертв это жестокое противостояние, конечно, не обходится.

В сериале также снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт и Джош Холлоуэй.

Шеридан («Ветреная река», «Убийца») оставляет за собой пост шоураннера и сценариста сериала. Соавтором проекта числится Джон Линсон. Шеридан, Костнер, Дэвид Глассер, Джон и Арт Линсоны («Сыны анархии») — исполнительные продюсеры. За производством присматривает 101 Studios.

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Йеллоустоун
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