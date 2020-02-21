Драма «Йеллоустоун» с Кевином Костнером продлена на четвёртый сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийная семейная драма Тейлора Шеридана «Йеллоустоун», чей третий сезон стартует этим летом, благодаря щедрости кабельного канала Paramount Network обзавелась продлением на четвёртый сезон. Продление — результат стабильно высоких рейтинговых показателей в ключевых возрастных категориях.

Сериал рассказывает о семье Джона Даттона (Кевин Костнер) — владельцах обширного ранчо в Монтане на границе с Йеллоустонским национальным парком. Даттоны богаты и влиятельны, но годами живут в состоянии перманентной войны с окружающим миром: руководством заповедника, индейской резервацией и жадными застройщиками, а также дельцами всех мастей, покушающимися на их обширные земельные владения. И без жертв это жестокое противостояние, конечно, не обходится.

В сериале также снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт и Джош Холлоуэй.

Шеридан («Ветреная река», «Убийца») оставляет за собой пост шоураннера и сценариста сериала. Соавтором проекта числится Джон Линсон. Шеридан, Костнер, Дэвид Глассер, Джон и Арт Линсоны («Сыны анархии») — исполнительные продюсеры. За производством присматривает 101 Studios.