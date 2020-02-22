Боевые ведьмы на страже США в свежем трейлере «Родина: Форт Салем»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Канал Freeform продолжает потчевать зрителей свежими промо-материалами своего боевого фэнтези «Родина: Форт Салем»», выпустив новый полутораминутный трейлер многосерийной драмы об американских ведьмах. Премьера 10-серийного первого сезона состоится 18 марта.

Речь пойдёт об альтернативной реальности, где в XVII веке ведьмы США заключили договор с властями, согласившись служить стране в обмен на прекращение травли. Главные героини — три молодые ведьмы из современности, едва обученные азам боевой магии и отправленные на передовую для борьбы с неизвестной сверхъестественной напастью.

В сериале снимаются Тэйлор Хиксон, Джессика Саттон, Амалия Хольм и Деметрия Маккинни. Создателем, шоураннером и сценаристом проекта выступает Элиот Лоуренс («Когти»). Исполнительными продюсерами числятся коллеги по «Наследникам» Уилл Феррелл, Адам Маккей и Кевин Мессик.