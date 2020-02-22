 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
У «Люцифера» появился шанс на шестой сезон Эмили Блант сыграет в вестерне «Англичанка» Сэм Рэйми метит на пост режиссёра «Доктора Стрэнджа 2» Лучшее аниме 2018 года — голосование В США снимут ремейк нашей «Комы»
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Боевые ведьмы на страже США в свежем трейлере «Родина: Форт Салем»

Канал Freeform продолжает потчевать зрителей свежими промо-материалами своего боевого фэнтези «Родина: Форт Салем»», выпустив новый полутораминутный трейлер многосерийной драмы об американских ведьмах. Премьера 10-серийного первого сезона состоится 18 марта.

Речь пойдёт об альтернативной реальности, где в XVII веке ведьмы США заключили договор с властями, согласившись служить стране в обмен на прекращение травли. Главные героини — три молодые ведьмы из современности, едва обученные азам боевой магии и отправленные на передовую для борьбы с неизвестной сверхъестественной напастью.

В сериале снимаются Тэйлор Хиксон, Джессика Саттон, Амалия Хольм и Деметрия Маккинни. Создателем, шоураннером и сценаристом проекта выступает Элиот Лоуренс («Когти»). Исполнительными продюсерами числятся коллеги по «Наследникам» Уилл Феррелл, Адам Маккей и Кевин Мессик.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Родина: Форт Салем
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Боевые ведьмы США балуются магией в трейлере фэнтези-триллера «Родина: Форт Салем»
 
«Родина: Форт Салем» — трейлер драмы об отважных американских ведьмах
 
«Родина: Форт Салем» — первый тизер сериала о боевых ведьмах США

Тоже интересно

 
Кино Начались миллиардные съёмки четырёх «Аватаров»
 
Можно ли сделать сериал из «Чужого»?
 
Кино «Звёздные войны: Эпизод IX» — тизер
 
Кино Донаты авторам «КГ» и другие улучшения на сайте
 
Кино Владимир Мединский позаботится о нашем новогоднем кинодосуге
 
Кино «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» заполучили долгожданный миллиард долларов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороТелеовощи (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в феврале

23 ВсТелеовощи (видео)
23 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
24 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
25 Вт20:00ЕВА (трансляция)
26 СрНоль кадров в секунду (аудио)
26 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
27 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
28 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
9Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 393: Джентльмены, Лёд 2, Соник в кино и Доктор Дулиттл
 
7ЕВА – 360: Мат в ухо
 
3Ноль кадров в секунду – 304: Букет
 
18Телеовощи – 327: Дед-трансформер
 
2Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 392: «Хищные птицы» и потрясающие истории из Воркуты
 
8ЕВА – 359: Контрафактная вода
 
0Ноль кадров в секунду – 303: Чёрный голос Бога
 
9Телеовощи – 326: Возвращение в подъезд
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru