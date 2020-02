Джейсон Айзекс и Билл Найи среди актёров озвучки третьего сезона Castlevania

В преддверии выхода третьего сезона анимационного фэнтези Castlevania потоковый сервис Netflix выпустил удобное ознакомительное видео, где напомнил, кто кого озвучивает в продолжении, попутно анонсировав голоса новых персонажей.

В расширенном 10-серийном третьем сезоне к Тревору Бельмонту (Ричард Армитедж), Сифе (Алехандра Рейносо), Алукарду (Джеймс Кэллис), Гектору (Тео Джеймс), Айзеку (Адетокумбо Маккормак) и Кармилле (Джейми Мюррей) присоединились Ленора (Джессика Браун-Финдли), Морана (Ясмин Эл Массри), Стрыга (Ивана Миличевич), Сен-Жермен (Билл Найи), Сала (Навид Негабан), Судья (Джейсон Айзекс), Така (Тору Утикадо), Суми (Рила Фукусима), Миранда (Барбара Стил) и Капитан (Лэнс Реддик).

The cast of Castlevania is back for Season Three with some new additions that promise to get your blood flowing...” pic.twitter.com/6xT8GwlNcP