Во второй сезон «Ведьмака» наняли координатора интимных сцен

Бдительный сайт Redanian Intelligence сообщает, что второй сезон фэнтези «Ведьмак», съёмки которого уже идут полным ходом, добавил в свою творческую команду очень важного в нынешние неспокойные времена человека — координатора интимных сцен. В первом сезоне на съёмочной площадке как-то обходились без этого специалиста, но продолжение, судя по всему, больше времени уделит постельным сценам, за которыми потребовался особый присмотр.

Не так давно отбывшая на съёмки в Великобританию шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич решила обезопасить себя от риска иметь дело с жалобами на любого рода неудобства, испытываемые участниками съёмок в интимных сценах, а потому доверила Лиззи Тэлбот присматривать за постельной хореографией.

Модная должность интимного координатора, стоит отметить, сравнительно новое изобретение. Практику нанимать подобных специалистов пару лет назад ввёл кабельный канал HBO, чьи отдельные проекты, как известно, славятся обилием обнажёнки.

Продолжение экранизации культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского с Генри Кавиллом в главной роли выйдет на экраны не раньше следующего года.