Режиссёр «Охотниц за привидениями» продюсирует комедию «Распутница» о первом эротическом журнале для женщин

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Готовящийся к открытию стриминговый сервис HBO Max дал добро на съёмки пилотной серии ретро-комедии «Распутница», в создании которой поучаствуют студия Пола Фига («Охотники за привидениями») Feigco Entertainment и Lionsgate TV.

События многосерийной комедии разворачиваются в Лос-Анджелесе 70-х годов прошлого века. Энергичная юная феминистка объединяет усилия со второсортным издательством, чтобы исправить великую несправедливость и создать первый эротический журнал для женщин.

Сценарий первой серии напишет Эллен Рапопорт, которая также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Фигом и Дэном Магнанте.