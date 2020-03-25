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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:
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Коронавирус оставил десятый сезон «Ходячих мертвецов» без финала

Разразившаяся эпидемия коронавируса, как известно, привела к беспрецедентным мерам в производстве фильмов и сериалов: работа над проектами приостановлена, и некоторым из них повезло чуть меньше, чем другим, успевшим завершить производство до его вынужденного прекращения. В числе неудачников оказался десятый сезон «Ходячих мертвецов», оставшийся без должного финала.

Кабельный канал AMC официально сообщил, что нынешние события помешали должным образом завершить постпроизводство десятого сезона «Ходячих мертвецов», 15 эпизод из-за этого станет для нынешней телеглавы последним, а 16 серия выйдет позже, после возобновления производства, и будет выпущена в качестве спецэпизода.

15 (и пока что заключительный) эпизод десятого сезона зомби-драмы выйдет на малые экраны 5 апреля. К слову, назначенная на 12 апреля премьера второго спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» отложена по тем же причинам. Новую дату выхода объявят позднее.

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Ходячие мертвецы
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