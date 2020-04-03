Джим Парсонс и Самара Уивинг в «Голливуде» — первые кадры остросоциального сериала Netflix

Новый сериал Райана Мёрфи для Netflix «Голливуд» выйдет уже 1 мая, а пока создатели рассказали, что именно он будет из себя представлять. Как и следовало ожидать, нас ждёт не просто любовное послание Золотому веку Голливуда, а серьёзная остросоциальная драма о дискриминации по признаку расы, пола и сексуальной ориентации, которая продолжается по сей день:

Когда настоящее столь напряжённо, а будущее — неопределённо, мы обращаемся к прошлому и задаёмся вопросами: Что если бы группе аутсайдеров дали шанс рассказать свою собственную историю? Что если бы властью была наделена женщина, а сценарист был бы чёрным? Что если главной героиней стала бы темнокожая женщина, а звезда кино был бы открытым геем? И если им всем бы дали шанс принимать решение… [и т.д. и т.п. — прим. пер.] Джанет Мок, сценарист, режиссёр, темнокожая женщина-трансгендер

Актёрский состав подобрался весьма серьёзный с Самарой Уивинг в качестве главной приманки. Блистать на экране также будут Пэтти Люпон, Даррен Крис («Американская история преступлений»), Дэвид Коренсвет («Политик»), Джим Парсонс, Холланд Тейлор («Два с половиной человека»), Лора Хэрриер («Человек-паук: Возвращение домой»), Дилан Макдермотт («Американская история ужасов») и другие.

А вот и первые официальные кадры: