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Джим Парсонс и Самара Уивинг в «Голливуде» — первые кадры остросоциального сериала Netflix

Новый сериал Райана Мёрфи для Netflix «Голливуд» выйдет уже 1 мая, а пока создатели рассказали, что именно он будет из себя представлять. Как и следовало ожидать, нас ждёт не просто любовное послание Золотому веку Голливуда, а серьёзная остросоциальная драма о дискриминации по признаку расы, пола и сексуальной ориентации, которая продолжается по сей день:

Когда настоящее столь напряжённо, а будущее — неопределённо, мы обращаемся к прошлому и задаёмся вопросами: Что если бы группе аутсайдеров дали шанс рассказать свою собственную историю? Что если бы властью была наделена женщина, а сценарист был бы чёрным? Что если главной героиней стала бы темнокожая женщина, а звезда кино был бы открытым геем? И если им всем бы дали шанс принимать решение… [и т.д. и т.п. — прим. пер.]

 
Джанет Мок, сценарист, режиссёр, темнокожая женщина-трансгендер

Актёрский состав подобрался весьма серьёзный с Самарой Уивинг в качестве главной приманки. Блистать на экране также будут Пэтти Люпон, Даррен Крис («Американская история преступлений»), Дэвид Коренсвет («Политик»), Джим Парсонс, Холланд Тейлор («Два с половиной человека»), Лора Хэрриер («Человек-паук: Возвращение домой»), Дилан Макдермотт («Американская история ужасов») и другие.

А вот и первые официальные кадры:

Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд» Кадры из сериала «Голливуд»
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Темы
 
Галерея Голливуд
 8 сентября 2019 годаДаррен Крисс и Райан Мёрфи снимут сериал со звездой «Теории большого взрыва»
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