Сценарием сериала про Оби-Вана Кеноби займётся продюсер «Джона Уика 3»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В январе выяснилось, что со сценарием сериала Lucasfilm про Оби-Вана Кеноби возникли кое-какие трудности. И хотя масштабов катастрофы, отменяющей производство, проблема не достигла, сюжету, совершенно очевидно, потребовалась основательная переработка. И поручили эту ответственную миссию, как сообщает портал Variety, Джоби Харольду («Джон Уик 3»), сменившему на посту главного сценариста Хусейна Амини («Алиенист»).

Помимо продюсирования «Джона Уика 3» и «Грани будущего», Харольд также поработал в качестве сосценариста «Меча короля Артура» Гая Ричи и «Армии мертвецов» Зака Снайдера.

Юэн Макгрегор, как известно, вернётся к роли легендарного мастера-джедая, и чем займётся Кеноби в сценарии Джоби Харольда, пока неизвестно. Режиссировать первый сезон будет Дебора Чоу («Мандалорец»). Съёмки должны начаться в январе 2021 года.