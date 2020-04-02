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Вся «семейка» в сборе на постерах второго сезона «Реальных упырей»

Кабельный канал FX опубликовал официальные постеры второго сезона «Реальных упырей». Многосерийная комедия о современных буднях кровососов возвращается в эфир 15 апреля. Плакаты вслед за трейлером продолжения прозрачно намекают: факт принадлежности фамильяра Гильермо к роду Ван Хельсингов обязательно сыграет свою роль в сюжете.

Постеры сериала «Реальные упыри»

Во втором сезоне мокьюментари о живущих под одной нью-йоркской крышей древних детях ночи снимаются Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман, Марк Прокш, Марк Хэмилл и Хэйли Джоэл Осмент.

Постеры сериала «Реальные упыри»
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