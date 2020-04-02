Вся «семейка» в сборе на постерах второго сезона «Реальных упырей»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал FX опубликовал официальные постеры второго сезона «Реальных упырей». Многосерийная комедия о современных буднях кровососов возвращается в эфир 15 апреля. Плакаты вслед за трейлером продолжения прозрачно намекают: факт принадлежности фамильяра Гильермо к роду Ван Хельсингов обязательно сыграет свою роль в сюжете.

Во втором сезоне мокьюментари о живущих под одной нью-йоркской крышей древних детях ночи снимаются Мэтт Берри, Кайван Новак, Натасия Деметриу, Даг Джонс, Харви Гильен, Бини Фелдштейн, Джейк Макдорман, Марк Прокш, Марк Хэмилл и Хэйли Джоэл Осмент.