Пятый сезон «Миллиардов» и второй сезон «Чёрного понедельника» выйдут по частям

Кабельный канал Showtime объявил, что две ближайшие премьеры — пятый сезон «Миллиардов» и второй сезон «Чёрного понедельника» — выйдут на телеэкраны двумя блоками. Посередине каждого сезона вещатель вынужден сделать перерыв по уважительной причине: из-за прекращения производства, вызванного пандемией коронавируса, съёмки текущих сезонов завершить не удалось.

Стартовавший 22 марта второй сезон финансовой драмеди «Чёрный понедельник» с Доном Чидлом пока что завершится на шестой серии, которая выйдет в эфир 12 апреля. Пятый сезон «Миллиардов» стартует 3 мая и покажет семь эпизодов. После этого финансовая драма с Дэмиеном Льюисом и Полом Джаматти тоже уйдёт на отдых.

Оба проекта завершат свои сезоны как только эпидемиологическая обстановка позволит возобновить съёмки и довести до ума оставшиеся серии обоих сериалов. А вот когда именно это произойдёт, никто прогнозировать сейчас не возьмётся.

Мистическому триллеру Джона Логана «Ужасы по дешёвке: Город ангелов» повезло куда больше — съёмки первого сезона полностью завершены. Премьера сериала состоится 26 апреля, и все серии выйдут в запланированные сроки.