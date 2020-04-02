 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Horizon Zero Dawn на PC — теперь официально Анонсирован ремейк Gothic У «Люцифера» появился шанс на шестой сезон Тизер четвёртого сезона «Очень странных дел» рисует суровую советскую реальность Первый взгляд на Роберта Паттинсона в образе Бэтмена
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Пятый сезон «Миллиардов» и второй сезон «Чёрного понедельника» выйдут по частям

Кабельный канал Showtime объявил, что две ближайшие премьеры — пятый сезон «Миллиардов» и второй сезон «Чёрного понедельника» — выйдут на телеэкраны двумя блоками. Посередине каждого сезона вещатель вынужден сделать перерыв по уважительной причине: из-за прекращения производства, вызванного пандемией коронавируса, съёмки текущих сезонов завершить не удалось.

Стартовавший 22 марта второй сезон финансовой драмеди «Чёрный понедельник» с Доном Чидлом пока что завершится на шестой серии, которая выйдет в эфир 12 апреля. Пятый сезон «Миллиардов» стартует 3 мая и покажет семь эпизодов. После этого финансовая драма с Дэмиеном Льюисом и Полом Джаматти тоже уйдёт на отдых.

Оба проекта завершат свои сезоны как только эпидемиологическая обстановка позволит возобновить съёмки и довести до ума оставшиеся серии обоих сериалов. А вот когда именно это произойдёт, никто прогнозировать сейчас не возьмётся.

Мистическому триллеру Джона Логана «Ужасы по дешёвке: Город ангелов» повезло куда больше — съёмки первого сезона полностью завершены. Премьера сериала состоится 26 апреля, и все серии выйдут в запланированные сроки.

+ Обсудить
Темы
 
Миллиарды Чёрный понедельник Ужасы по дешёвке: Город ангелов
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Демоническая Натали Дормер в телеролике «Ужасов по дешёвке: Города ангелов»
 
«Ужасы по дешёвке: Город ангелов» — второй трейлер сериала со внушающей страх и трепет Натали Дормер
 
Пятый сезон «Миллиардов» и второй сезон «Чёрного понедельника» выйдут по частям

Тоже интересно

 
Кино Миллениалы хотят послать «Пробуждение Силы» в будущее
 
«Сверхлюди» не принесли сверхприбыли в кинопрокате
 
Кино Создатели «Игры престолов» займутся новой трилогией «Звёздных войн»
 
Кино «Дэдпул 2» — два снимка с Домино
 
Кино «Движение вверх» собрало уже 1,24 млрд и грозит стать самым кассовым отечественным фильмом
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Тёмная башня»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
 
20:00КГ играет: The Witcher, часть 7
 

Выйдут в апреле

3 ПтЕВА (аудио)
3 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
4 СбТелеовощи (аудио)
5 ВсТелеовощи (видео)
5 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
6 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
7 Вт20:00ЕВА (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 399: Консерваторы против либералов и няшная Аня Тейлор-Джой
 
3ЕВА
 
 
4Ноль кадров в секунду – 310: Райские думы
 
 
7Телеовощи – 333: Ящерица Кластера
 
19Лазер-шоу «Три дебила» – 398: Cвежий Лукьяненко и легализация проституции
 
2ЕВА – 365: Озверевшее аниме
 
11Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 332: Кто всё испортил?
 
13Ноль кадров в секунду – 308: Заградотряд
 
31Лазер-шоу «Три дебила» – 397: «Бладшот» и новости коронавируса
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru