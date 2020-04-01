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Лиам Хемсворт изображает жертву на свежем промо-арте экшен-триллера «Самая опасная игра»

Стриминговый сервис опубликовал пару свежих кадров и основной постер своего остросюжетного боевика «Самая опасная игра» с Лиамом Хемсвортом и Кристофом Вальцем. Премьера экшена об охоте на людей состоится 6 апреля.

Додж Мейнард (Хемсворт) узнаёт, что жить ему осталось недолго, и отныне его главная забота — обеспечить свою будущую вдову и их ребёнка, чтобы после его смерти они не остались в нищете из-за долгов. Единственный шанс быстро заработать крупную сумму ему предлагает эксцентричный богач Майлз Селлер (Вальц). Всего-то и нужно поучаствовать в игре на выживание, где Доджу отводится незавидная роль бегущего кабана.

Кадры из сериала «Самая опасная игра» Кадры из сериала «Самая опасная игра» Постеры сериала «Самая опасная игра»
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