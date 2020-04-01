Джош Холлоуэй и Кевин Костнер на первых кадрах третьего сезона «Йеллоустоуна»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Weekly Entertainment опубликовал подборку эксклюзивных кадров из третьего сезона «Йеллоустоуна» с Кевином Костнером. Многосерийная семейная драма Тейлора Шеридана («Ветреная река», «Убийца»), не так давно получившая продление на четвёртый сезон, вернётся в эфир кабельного канала Paramount Network в июне.

На снимках засветился новый персонаж в исполнении Джоша Холлоуэя. Актёр играет харизматичного менеджера хедж-фонда Рорка Картера, прибывшего по делам в Монтану.

Костнер играет патриарха влиятельного и богатого семейства Даттонов, владеющих обширным ранчо в Монтане рядом с Йеллоустонским национальным парком. Членам семьи приходится нелегко: они годами отбиваются от внешних угроз в лице руководства заповедника, индейской резервации, застройщиков и бизнесменов, зарящихся на их земли.

В сериале помимо Костнера и Холлоуэя снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл и Джефферсон Уайт.