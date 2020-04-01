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Джош Холлоуэй и Кевин Костнер на первых кадрах третьего сезона «Йеллоустоуна»

Портал Weekly Entertainment опубликовал подборку эксклюзивных кадров из третьего сезона «Йеллоустоуна» с Кевином Костнером. Многосерийная семейная драма Тейлора Шеридана («Ветреная река», «Убийца»), не так давно получившая продление на четвёртый сезон, вернётся в эфир кабельного канала Paramount Network в июне.

На снимках засветился новый персонаж в исполнении Джоша Холлоуэя. Актёр играет харизматичного менеджера хедж-фонда Рорка Картера, прибывшего по делам в Монтану.

Кадры из сериала «Йеллоустоун» Кадры из сериала «Йеллоустоун» Кадры из сериала «Йеллоустоун» Кадры из сериала «Йеллоустоун»

Костнер играет патриарха влиятельного и богатого семейства Даттонов, владеющих обширным ранчо в Монтане рядом с Йеллоустонским национальным парком. Членам семьи приходится нелегко: они годами отбиваются от внешних угроз в лице руководства заповедника, индейской резервации, застройщиков и бизнесменов, зарящихся на их земли.

В сериале помимо Костнера и Холлоуэя снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл и Джефферсон Уайт.

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 21 февраляДрама «Йеллоустоун» с Кевином Костнером продлена на четвёртый сезон
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