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Четвёртый сезон «Рика и Морти» возвращается в начале мая

Кабельный канал Adult Swim опубликовал трейлер второй половины четвёртого сезона «Рика и Морти», сообщающий долгожданные вести о том, когда зрители смогут насладиться продолжением истории. Поклонники анимационного сериала выражают горячую надежду на то, что назначенное на 3 мая возвращение не окажется первоапрельской шуткой.

Вторая пятисерийная половина во всех смыслах фантастической комедии от Дэна Хармона и Джастина Ройланда поведает о новых сумасшедших приключениях Рика Санчеза и его внучка. Главные герои, как обычно, не скуку не жалуются: в наличии злобные инопланетяне, смертельно опасные эксперименты, крутые высокотехнологичные костюмы и даже дуэли на световых мечах.

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