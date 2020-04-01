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«Старгёрл» с Брэк Бэссинджер сменила дату выхода

В сети появились свежие постеры подростковой супергероики «Старгёрл». Сериал разжился персонажным, а также ансамблевым плакатами, на которых представлены умопомрачительные костюмы юных супергероев и злодеев. Проект сменил дату выхода и теперь стартует 18 мая на потоковом сервисе DC Universe и 19 мая — на телеканале The CW.

Фантастический экшен Джеффа Джонса («Титаны») поведает о школьнице Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер), переехавшей в тихий городок в Небраске, где её ждёт совершенно новая жизнь. После переезда девушка узнаёт тайну прошлого своего отчима и одалживает у него бережно хранимые супергеройский костюм и посох. Кортни берёт себе псевдоним Старгёрл и собирает команду юных супергероев для борьбы со злом.

В актёрском составе помимо Бэссинджер состоят Джоэл Макхэйл, Джанкарло Эспозито, Люк Уилсон, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Лу Ферриньо-младший, Брайан Стапф, Генри Джексон Томас и другие.

Постеры сериала «Старгёрл» Постеры сериала «Старгёрл»
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