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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Крупногабаритная комедия «Выскочка» с Эйди Брайант получила третий сезон

Стриминговый сервис Hulu подарил масштабной многосерийной комедии «Выскочка» третий сезон, куда войдут восемь свежих эпизодов. Продолжение выйдет в следующем году, но, кончено, многое зависит от того, когда начнутся съёмки.

Сериал является экранизацией автобиографического романа-бестселлера «Визг: Заметки громкой женщины» за авторством Линди Уэст. Комедия описывает жизнь Энни (Эйди Брайант) — девушки выдающихся размеров, стремящейся изменить свою жизнь, не меняясь внешне. Главная героиня пытается преодолеть все жизненные проблемы и неблагоприятные обстоятельства, чтобы зажить жизнью, о которой давно мечтала, что, как обычно, легче вообразить, чем осуществить.

Над сценарием работают Уэст, Брайант и шоураннер проекта Али Рашфилд. Они также числятся в команде исполнительных продюсеров вместе с Элизабет Бэнкс, Эндрю Сингером («Мужчина ищет женщину») и Лорном Майклзом («Субботним вечером в прямом эфире»).

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